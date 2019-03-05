Сделать Mobile First лендинг для Кафе за 2 дня.

Нужен одностраничник.

Есть небольшая забегаловка, фастфуд.

Есть логотип, название, меню и пара преимуществ.

Остальное наполнение нужно будет тащить с конкурентов/аналогов.

Нужно, чтобы в воскресенье был готов лендинг - не на конструкторе.

Дизайн под мобильники, но и десктоп должен открываться нормально.

Например: https://letofrunza.ru

https://arbat62.ru

http://klybnika-lounge.ru

Согласен на небольшую предоплату.

Если в срок укладываетесь - плачу бонус.

Не укладываетесь - платите бонус вы)