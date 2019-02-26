Сайт-визитка бренда под ключ ( CMS Bitrix)

Мне нужен хороший сайт на вордпресс. Симпотизирует мне эта демка: [url=http://themes.pixelwars.org/photographer/]http://themes.pixelwars.org/photographer/[/url] Можно ли за 100$ создать практически 1 в 1 такой же сайт сделать? Если да, тогда опишите Ваши предложения, что и как можно сделать.