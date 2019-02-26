Сайт-визитка бренда под ключ ( CMS Bitrix)

$1500
Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки218 просмотров
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Ищем исполнителей для редизайна и переноса сайта на CMS Bitrix. 

http://svetla.com/ru/

Всего уникальных шаблонов дизайна и верстки страниц на новом сайте порядка 50. 

Никакого сложного функционала и решений не намечается. 

Общий бюджет: 100 000 рублей.

5 лет назад
vkstelmas
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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