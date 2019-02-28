Здравствуйте, Меня зовут Сергей. Я изготавливаю украшения - бижутерию ручной работы. Мне требуется закрытый сайт с регистрацией ЛИЧНОГО КАБИНЕТА каждого пользователя для проведения офф-лайн курсов по изготовлению бижутерии. Я переработал техзадание на изготовление сайта с ...
Азартные игры онлайн ,основа создания сайта правильное работа скриптов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Покер,краш,Рулетка,кости,21(не блек джек,ибо в блек джеке кто раздаёт тоже играет).Добавление eng языка,систему выплатил фри каса робокаса (по возможности) дизайн карт (римские цифры,Король-Зевс; Дама-Артемида,Валет-Арес,Туз-Посейдон,масти:волна,молния(синий цвет) Лук-зелёный ,меч-зелёный(арес). Название монет TridentCoin-TC ,размерность монет:100рублей-1000монет . Скрипты должны работать так, чтобы с некоторых режимов шел процент сайту. По дизайну , название ,подгруппы и и тд (ячейки) и сам сайт в водном стиле ,где-то по середине должен быть посейдон ,вид монеты - круглая темно-зелёная монета с трезубцем . Чат,система уровней игроков в зависимости от суммы их общего депозита и реферальная система , гипер ссылки на тех поддержку в вк и группу вк (ток в виде картинок) ,ну и Почта ,чтобы иностранцы смогли.Дизайн должен быть тоже на высшем уровне! Ценны-предложения жду от вас. Описание краткое ,есть вопросы ,то пишите
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Здравствуйте![/b] Нужен новостной адаптивный блог на wordpress. ( оптимизированный под поисковики, быстрая загрузка, валидный код, без дублей страниц) [b]Интересует дизайн и программирования под ключ.[/b] 3 уровневая меню поиск на сайте с подсказкой Коментарии антиспам регистрация пользователей с аватарками, аккаунт пользователей, избранные статьи, ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработка, создание сайта по продаже зонтиков и аксессуаров. Сайт визитка. Последующее SEO и SMM продвижение.Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт5 лет назад
- $230
Нужно разработать сайт на wordpress, вся информация в ТЗ. Бюджет ограничен, поэтому лучше использовать шаблон WP. Нужен человек, разбирающийся в wp. Вообще, мне нужен в штат толковый программист, разбирающийся в wp. Проекты будут разные и ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен одностраничник. Есть небольшая забегаловка, фастфуд. Есть логотип, название, меню и пара преимуществ. Остальное наполнение нужно будет тащить с конкурентов/аналогов. Нужно, чтобы в воскресенье был готов лендинг - не на конструкторе. Дизайн под мобильники, но и десктоп должен открываться нормально. Например: https://letofrunza.ru https://arbat62.ru http://klybnika-lounge.ru Согласен ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $1500
Ищем исполнителей для редизайна и переноса сайта на CMS Bitrix. http://svetla.com/ru/ Всего уникальных шаблонов дизайна и верстки страниц на новом сайте порядка 50. Никакого сложного функционала и решений не намечается. Общий бюджет: 100 000 рублей.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Тема ремонт холодильников. Бюджет обсуждаемый, но ограниченный, поэтому дорогие суперпроекты даже рассматривать не буду. Нужна по сути структура симпатичной посадочной страницы, адаптированной ко всем современным устройствам, блоков на 5-6, и дальнейшей возможностью самостоятельных изменений и добавлений ...Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3000
Необходимо создать сервис видеоконсультаций между врачами и пациентами, функционал сервиса аналогичный botkin.pro Интересует работа с одним исполнителем, вебстудии большая просьба не беспокоить. Чтобы не описывать здесь весь функционал, заинтересованным разработчикам предлагаем ознакомиться с сайтом донором.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт5 лет назад
Мне нужен хороший сайт на вордпресс. Симпотизирует мне эта демка: [url=http://themes.pixelwars.org/photographer/]http://themes.pixelwars.org/photographer/[/url] Можно ли за 100$ создать практически 1 в 1 такой же сайт сделать? Если да, тогда опишите Ваши предложения, что и как можно сделать.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен сайт БиркинКелли (аналог купибиркин) - простой сайт с сумками, где будет много страниц и вкладок, с хорошим дизайном. На нем будут просто наши сумки с фотостоков. Сумки Hermes Birkin, Kelly, Constance. В заявке указывайте свои расценки ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт5 лет назад