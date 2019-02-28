Создание обучающего сайта "под ключ" с размещением на хостинге

Здравствуйте, Меня зовут Сергей. Я изготавливаю украшения - бижутерию ручной работы. Мне требуется закрытый сайт с регистрацией ЛИЧНОГО КАБИНЕТА каждого пользователя для проведения офф-лайн курсов по изготовлению бижутерии. Я переработал техзадание на изготовление сайта с учётом общения с разработчиками.

Внимательно прочитайте ТЗ - я постарался осветить в нём и технические вопросы и вопросы оплаты и дальнейшего сотрудничества - если вы будете заинтересованы, с удовольствием отвечу каждому, кто откликнется на мой запрос.

Мне нужен качественный продукт, будет ли это самописный сайт или разработка на основе бесплатной CMS - для меня большого значения не имеет. Разработчик должен обладать опытом создания сайтов "под ключ" и опытом общения с заказчиком, поэтому оцените свои силы, соответствие своих навыков задачам, поставленным перед вами в ТЗ и напишите примерную стоимость ваших услуг, а я, в свою очередь приложу все силы, чтобы не разочаровать вас. Надеюсь встретить адекватных и конструктивных партнёров, сотрудничество с которыми принесёт удовлетворение и желаемые результаты. С уважением, Сергей.