Создать сайт каталог под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок295 просмотров
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Добрый день. Необходима сделать сайт под ключ- тема окон. Высылаю примеры двух сайтов-которые хочется сделать по аналогии такой же.Для начало делаем 15 страниц - статьи - калькулятор http://xn----7sba5akcbwhbc0an.xn--p1ai/calculator/

Более подробное тз вышлю перед началом работы. 

Жду оценку данного проекта и предложение по работе с вашим портфолио. Спасибо.

5 лет назад
mihafit
35 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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