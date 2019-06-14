Сайты «под ключ»17 заявок
Закрыт
4 года назад
Нужен сайт: - на Joomla, - подгрузка данных с https://kad.arbitr.ru/ (подробности ниже), - ведение внутреннего календаря по аналогии с https://kad.arbitr.ru/, - возможность выгрузки календаря в .doc, .xls, .pdf, - обработка данных по алгоритму, ...
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Он-лайн калькулятор по экономической тематике. Математических операций 4: + / - / * / : . Уникальная особенность №1: выгрузка из 1С клиента (обратной выгрузки не нужно) Уникальная особенность №2: по результатам ...