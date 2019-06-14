alovchin

Алекс alovchin

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$304
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать сайт

    Нужен сайт: - на Joomla, - подгрузка данных с https://kad.arbitr.ru/ (подробности ниже), - ведение внутреннего календаря по аналогии с https://kad.arbitr.ru/, - возможность выгрузки календаря в .doc, .xls, .pdf, - обработка данных по алгоритму, ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Информационный сайт на Joomla

    Информация о юридических услугах На Joomla 11 страниц на русском (+ через год еще 11 страниц на английском) 10 страниц с формами, которые заполняет пользователь Заполненные формы доступны администратору В ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать сайт

    Он-лайн калькулятор по экономической тематике. Математических операций 4: + / - / * / : . Уникальная особенность №1: выгрузка из 1С клиента (обратной выгрузки не нужно) Уникальная особенность №2: по результатам ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$304
10 баллов
6 лет назад
Информационный сайт на Joomla
Joomla
Спасибо за предоставленную работу.
Всё хорошо
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