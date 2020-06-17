Создать сайт

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Закрыт5 заявок683 просмотра

Нужен сайт:

- на Joomla,

- подгрузка данных с https://kad.arbitr.ru/ (подробности ниже),

- ведение внутреннего календаря по аналогии с https://kad.arbitr.ru/,

- возможность выгрузки календаря в .doc, .xls, .pdf,

- обработка данных по алгоритму,

- хранение данных,

- объем до 1000 записей по 250 единиц хранения разного формата каждая,

- режимы "администратор" - доступ ко всей базе, "пользователь" - только к своим (больше одной) записям,

- возможность диалога администратора и пользователя,

- аларм пользователю при включении компьютера (запуске браузера),

- стационарный комп,

- дизайн сделаем вместе.

Подробности:

подгрузка текстов .pdf из электронного дела (пример: https://kad.arbitr.ru/Card?number=%D0%9012-19571/2015)

Joomla
5 лет назад
alovchin
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