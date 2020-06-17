Интеграция платёжной системы WayForPay на Тильде

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка597 просмотров

Нужно интегрировать WayForPay с Тильдой. Чтобы работало так же, как готовые интеграции, которые есть на Тильде (например liqpay). Т.е. клиент оформляет заказ, потом попадает на страницу оплаты WayForPay, где уже вписаны его данные и общая сумма заказа из корзины. В WayForPay видно номер заказа и понятно, какой заказ оплачен

Tilda
5 лет назад
anna___soldatova
Анна 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад