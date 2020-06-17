Разработка встраиваемой в сайт экспертной системы на Exsys Corvid

Необходимо написать экспертную систему (систему поддержки принятия решения) с использованием инструмента Exsys Corvid www.exsys.com . Желательно, чтобы лицензия была у разработчика.

Суть системы: автоматизация "воронки продаж", т е "вести" лида пошагово от первого шага - регистрации на сайт до последнего шага - осуществление сделки купли - продажи. Логика несложная и прозрачная.

То что называется Smart CRM - http://www.exsys.com/app_crm.html .

От исполнителя требуется только разработку базы знаний и правил в соответствии со стандартом Exsys Corvid.

В Вашей заявке необходимо указать

1. Ваш опыт в разработке экспертных систем или систем поддержки принятия решений, разработки баз знаний на базе искусственного интеллекта и т.д.

2. Опыт работы с Exsys Corvid

3. Стоимость и сроки работы