Сайт аналог сайта shein, верстка адаптивная. Посмотреть вёрстку - http://webart.zzz.com.ua/ Что требуется по цмс: 1. Перенести всю верстку 2. Доступ к базе данных личных кабинетов для автоматизации почтовой рассылки 3. Создание ...
Разработка встраиваемой в сайт экспертной системы на Exsys Corvid
Необходимо написать экспертную систему (систему поддержки принятия решения) с использованием инструмента Exsys Corvid www.exsys.com . Желательно, чтобы лицензия была у разработчика.
Суть системы: автоматизация "воронки продаж", т е "вести" лида пошагово от первого шага - регистрации на сайт до последнего шага - осуществление сделки купли - продажи. Логика несложная и прозрачная.
То что называется Smart CRM - http://www.exsys.com/app_crm.html .
От исполнителя требуется только разработку базы знаний и правил в соответствии со стандартом Exsys Corvid.
В Вашей заявке необходимо указать
1. Ваш опыт в разработке экспертных систем или систем поддержки принятия решений, разработки баз знаний на базе искусственного интеллекта и т.д.
2. Опыт работы с Exsys Corvid
3. Стоимость и сроки работы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть сайт с кнопками, которые перекидывают на форму регистрации. Клиент заполняет данные свои и ему же должно прийти уведомление на почту о том, что он успешно прошёл регистрацию. Как это сделать? Ещё, мне нужно тоже ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Имеется ряд вопросов, которые необходимо решить: - убрать баг в типовом виджете (обновление остатков). Они не обновляются - разобраться почему иногда виджет открывается очень долго - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу профильного, ответственного специалиста по bitrix для работы с сайтом (с опытом от 3-х лет.) Не агентство, не компанию, не группу... Есть ряд задач и переодически появляются новые. Оплата позадачно или почасовая (возможны варианты). Если ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется проект на Django (Python) и JavaScript: http://213.139.208.51/catalog/plan/7/edit_scheme/ Кликните на картинке и поводите мышью, покрутите скролл. Этот домик генерируется из данных, хранящихся в БД в JSON, которые преобразуются в ...Закрыт5 лет назад
Есть приложение в Facebook Developers и в него нужно каждый раз заходить и добавлять новые ID кабинетов FB. Нужно реализовать скрипт, который будет автоматически добавлять. Возможные решение через selenium / webpack. Можно ...Закрыт5 лет назад
Нужен портал ддя орг-ции ,можно готовый проектВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо реализовать личный кабинет с авторизацией, интегрировать его с формой на Тильде, интегрировать с чат-ботом. Подробное ТЗ здесь - https://u.to/_X3IGA Прошу указывать сроки и цену.Закрыт5 лет назад
Нужен плагин для оплаты через Liqpay для магазина на Shopify.Закрыт5 лет назад
Для создания структуры сайта, мне требуется разработчик на phyton/djangoВеб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад