Скрипт личного кабинета для управления расписанием

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Закрыт2 заявки666 просмотров

Необходимо реализовать личный кабинет с авторизацией, интегрировать его с формой на Тильде, интегрировать с чат-ботом.

Подробное ТЗ здесь - https://u.to/_X3IGA

Прошу указывать сроки и цену.

Tilda
5 лет назад
vickivanov
Виталий 
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8 месяцев назад

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Алексей
 
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