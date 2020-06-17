Нужен плагин для оплаты через Liqpay для магазина на Shopify.
Скрипт личного кабинета для управления расписанием
Необходимо реализовать личный кабинет с авторизацией, интегрировать его с формой на Тильде, интегрировать с чат-ботом.
Подробное ТЗ здесь - https://u.to/_X3IGA
Прошу указывать сроки и цену.
Заявки фрилансеров
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