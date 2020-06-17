Требуется разработчик сайтов со знание Python. Доработка сайта и программирование сверстанной страницы. Подключение оплат. Подключение оплат, тестирование сайта на ошибки. Требуется на длительное сотрудничество. Оплата по проектная
Список задач по CodeIngiter
Оставляйте свой телеграмм для обсуждения всех задач.
Подробно расскажу о задачах.
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