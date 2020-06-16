Подключить coinpayments и etherscan к сайту

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Закрыт1 заявка687 просмотров

https://etherscan.io/apis#tokens - api

https://www.coinpayments.net/apidoc - api

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Нужно подключить coinpayments и etherscan к сайту. CMS самописная на PHP и без фреймворков.

PHP
5 лет назад
annlan
Олег 
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Был
4 года назад

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Игорь
 
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Был
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1 отзыв
5 лет назад