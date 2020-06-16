Финтех проект - криптовалютная платформа (биржа, кошелек, ЛК)

Нужно разработать криптовалютную платформу. Проект будет состоять из нескольких логических разделов: криптобиржа, кошелек для хранения (холодный, горячий), личный кабинет с партнеркой. Есть подробное описание функционала, отправлю всем откликнувшимся.

Технологии разработки:

Бэкенд: PHP 7 (Laravel, Yii), MySQL или PostgresQL (оптимизация запросов, проекты с высокой нагрузкой).

Фронтенд: HTML, CSS, JS (Node.JS), Angular или React.

Стоимость указал ориентировочную, точную нужно обсуждать.

Работа только с непосредственным исполнителем (один или несколько человек), посредники и студии не интересуют.

Преимущество для иcполнителей с/из Украины (для простоты взаиморасчетов).