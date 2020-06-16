Финтех проект - криптовалютная платформа (биржа, кошелек, ЛК)

$7200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок793 просмотра

Нужно разработать криптовалютную платформу. Проект будет состоять из нескольких логических разделов: криптобиржа,  кошелек для хранения  (холодный, горячий), личный кабинет с партнеркой. Есть подробное описание функционала, отправлю всем откликнувшимся.

Технологии разработки:  

  • Бэкенд: PHP 7 (Laravel, Yii), MySQL или PostgresQL (оптимизация запросов, проекты с высокой нагрузкой).
  • Фронтенд:  HTML, CSS, JS (Node.JS), Angular или React.
Стоимость указал ориентировочную, точную нужно обсуждать. 

Работа только с непосредственным исполнителем (один или несколько человек), посредники и студии не интересуют.

Преимущество для иcполнителей с/из Украины (для простоты взаиморасчетов).

AngularCSSHTMLJavaScriptLaravelMySQLNode.jsPHPPostgreSQLYii
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