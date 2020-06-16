Задание прописано в документе. carpet-exclusive.ru/ сайт joomla 3.6.5 Движок VM 3.0.18 карточки товаров VM Custom Filters PRO с доработкой "сео фильтр" sh404SEF 4.8.1.3465 JotCache ZOO ...
Финтех проект - криптовалютная платформа (биржа, кошелек, ЛК)
Нужно разработать криптовалютную платформу. Проект будет состоять из нескольких логических разделов: криптобиржа, кошелек для хранения (холодный, горячий), личный кабинет с партнеркой. Есть подробное описание функционала, отправлю всем откликнувшимся.
Технологии разработки:
- Бэкенд: PHP 7 (Laravel, Yii), MySQL или PostgresQL (оптимизация запросов, проекты с высокой нагрузкой).
- Фронтенд: HTML, CSS, JS (Node.JS), Angular или React.
Работа только с непосредственным исполнителем (один или несколько человек), посредники и студии не интересуют.
Преимущество для иcполнителей с/из Украины (для простоты взаиморасчетов).
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