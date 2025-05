Правка .js для Tampermonkey

Доработать два файла .js которые созданы для автоматизации работы менеджеров

Оба файла на +\- 300 строк для работы на сайте Brax

Вот пример куска кода, там достаточно все просто единственная сложность множественные условия, которые должны выполняться:

// check that site status is active

if (siteData[columnsIndex.Status].innerText == STATUS_ACTIVE) {

continue; // and skip this row

}

// if site status is not blocked

let siteId = sites.id;

let site = siteData[columnsIndex.Site].innerText;

let np = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex.NP]);

let fivePercentC;

let profity;

if (useClicksRules) {

fivePercentC = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex['5%C']]); // get 5%C column float/int value

profity = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex['Prof-ity']]); // get Prof-ity column float/int value

}

else {

fivePercentC = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex['5%S']]); // get 5%C column float/int value

profity = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex.SesProf]); // get Prof-ity column float/int value

}

let clicks = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex.Clicks]); // get Clicks column float/int value

let impressions = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex.Impressions]); // get Impressions column float/int value

let ctr = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex.CTR]); // get CTR column float/int value

let percent = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex['%']]); // get % column float/int value

Есть 5 небольших правок такого типа

Добавить новое условие:

Если у сайта Prof-ity (если выбран сегодняшний день, то колонка SesProf) значение меньше +5% то нужно брать значения не 30%C (30%S) а 50%C (50%S)

Если (как в NCA native на изображении) -62 (50%C)