Правка .js для Tampermonkey

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Завершен2 заявки493 просмотра

Доработать два файла .js которые созданы для автоматизации работы менеджеров

Оба файла на +\- 300 строк для работы на сайте Brax

Вот пример куска кода, там достаточно все просто единственная сложность множественные условия, которые должны выполняться:

        // check that site status is active

        if (siteData[columnsIndex.Status].innerText == STATUS_ACTIVE) {

            continue; // and skip this row

        }

        // if site status is not blocked

        let siteId = sites.id;

        let site = siteData[columnsIndex.Site].innerText;

        let np = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex.NP]);

        let fivePercentC;

        let profity;

        if (useClicksRules) {

            fivePercentC = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex['5%C']]); // get 5%C column float/int value

            profity = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex['Prof-ity']]); // get Prof-ity column float/int value

        }

        else {

            fivePercentC = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex['5%S']]); // get 5%C column float/int value

            profity = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex.SesProf]); // get Prof-ity column float/int value

        }

        let clicks = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex.Clicks]); // get Clicks column float/int value

        let impressions = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex.Impressions]); // get Impressions column float/int value

        let ctr = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex.CTR]); // get CTR column float/int value

        let percent = getInnerFloatValue(siteData[columnsIndex['%']]); // get % column float/int value

Есть 5 небольших правок такого типа

Добавить новое условие:

Если у сайта Prof-ity (если выбран сегодняшний день, то колонка SesProf) значение меньше +5% то нужно брать значения не 30%C (30%S) а 50%C (50%S)

Если (как в NCA native на изображении) -62 (50%C)

JavaScript
5 лет назад
jokerk
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Savain
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