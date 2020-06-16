Разработать веб-приложение "Виртуальная очередь" с интеграцией SMS

Нужно разработать веб-приложение, реализующее электронную очередь для сервисов типа парикмахерских на время опасности вирусной инфекции COVID-19.

Приложение будет иметь интерфейсы клиента (где можно смотреть свой номер в очереди), работника (управление очередью), а также административные интерфейсы.

Одна из задач приложения - идентификация каждого клиента (по номеру телефона), и в случае выявления инфицированного клиента, предоставлять список клиентов контролирующим органам для отслеживания контактов.

Для верификации номера телефона и отправки SMS-уведомлений, нужна интеграция с SMS-провайдером по HTTP интерфейсу.

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Требуемый стек технологий: PHP + Laravel + MySQL

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Подробное техническое задание на проект - во вложении.

Пожалуйста, высылайте к заявке сроки и стоимость проекта!