Доработка web программы Perfex

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок862 просмотра

http://beta.atlas-media.kg/admin/ - https://codecanyon.net/item/perfex-powerful-open-source-crm/14013737

Нужно разработать такой функционал - https://apps.htmls.ru/bitrix24/payments/learn.php?lang=0

Список платежей должен отображаться на этих страницах: http://beta.atlas-media.kg/admin/clients/client/1055?group=invoices - То есть в счетах клиента.

Список всех графиков должен отображаться здесь:http://beta.atlas-media.kg/admin/credit_notes

Так же нужно удалить несколько полей. См. документ Удаление полей.docx (https://yadi.sk/i/V9wdLsiLcopO-Q)

Данные для входа: [email protected] 7yCPpQe62g1I

База данных: https://yadi.sk/d/zCmzmq6GXaVV7g - Подключение: beta.atlas-media.kgapplicationconfigapp-config.php

Файлы: https://yadi.sk/d/VLH0HyPyUtijsA - Подключение: beta.atlas-media.kgapplicationconfigapp-config.php

Программу поднимайте у себя, после окончания работ переводим средства.

5 лет назад
guest_15699490889609
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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