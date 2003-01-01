Здравствуйте, нужна оптимизация сайта-интернет магазина цифровых товаров на платформе deer.is для того чтобы поднять его в поиске
Доработка web программы Perfex
http://beta.atlas-media.kg/admin/ - https://codecanyon.net/item/perfex-powerful-open-source-crm/14013737
Нужно разработать такой функционал - https://apps.htmls.ru/bitrix24/payments/learn.php?lang=0
Список платежей должен отображаться на этих страницах: http://beta.atlas-media.kg/admin/clients/client/1055?group=invoices - То есть в счетах клиента.
Список всех графиков должен отображаться здесь:http://beta.atlas-media.kg/admin/credit_notes
Так же нужно удалить несколько полей. См. документ Удаление полей.docx (https://yadi.sk/i/V9wdLsiLcopO-Q)
Данные для входа: [email protected] 7yCPpQe62g1I
База данных: https://yadi.sk/d/zCmzmq6GXaVV7g - Подключение: beta.atlas-media.kgapplicationconfigapp-config.php
Файлы: https://yadi.sk/d/VLH0HyPyUtijsA - Подключение: beta.atlas-media.kgapplicationconfigapp-config.php
Программу поднимайте у себя, после окончания работ переводим средства.
Заявки фрилансеров
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