Создать бота с формой в телеграм

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок734 просмотра

Создать бота с формой в телеграм. По срокам 1 день. Подробности какая должна быть форма скину тому кто возьмётся за задание.

5 лет назад
alifashudinowa
Алина 
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