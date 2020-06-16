PHP XML MySql

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Закрыт8 заявок471 просмотр

Доброго времени суток.

Надо создать программу в php или на другом языке. Программа  должна работать на сервере apache. Брать данные из xml onix 3.0 и заливать в базу данных mysql. При этом наименование колонок в базе данных не соответствует тегам в xml. Только выборочные теги должны быть внесены в базу данных. Должна быть возможность обновления уже имеющихся данных посредством загрузки xml onix 3.0 и также удаление данных посредством xml onix 3.0.

ApacheMySQLPHP
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