Доработка личного кабинета в Wordpress

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки722 просмотра

Нужно выполнить ряд правок в кастомном личном кабинете. С ТЗ ознакомьтесь здесь

https://docs.google.com/document/d/1_esIKKa-okFVjLKsllboIzZcCYqraJlXwJr3umYbuFc/edit

Макеты - https://www.figma.com/file/7o9F0zfOvsC8qHUULHswgv/Uborka-club?node-id=853%3A0

Доступ к кабинету по запросу

Node.jsWordPress
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