Помочь с ларавелем, проект новичка

почему то не видно переменную, выделил на что ругается

где то я косякнул... дам доступ удаленный для решения

$tags is undefined

Make the variable optional in the blade template. Replace {{ $tags }} with {{ $tags ?? '' }}

Make variable optional

выше это была ошибка

ниже форма добавления

Прикрепить документ

type="file"

name="file"

id="file"

class="form-control">

@foreach($tags as $tag)

name="tags[]"

value="{{ $tag->id }}">

{{ $tag->name }}

@endforeach

Отправить

контроллер

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

use App\http\Requests\DocumentsRequest;

use App\Models\Documents;

use App\Models\Tag;

//use App\Models\Like;

use Auth;

use Gate;

class documentController extends Controller

{

public function getAdminCreate()

{

$tags = Tag::all();

return view ('document-data', ['data' ]);

}

public function submit(DocumentsRequest $request)

{

if (!Auth::check()) {

return redirect()->back();

}

$user = Auth::user();

if(!$user) {

return redirect()->back();

}

$Documents = new Documents([

'name' ]);

$user->Documents()->save($Documents);

$Documents->tags()->attach($request->input('tags') === null ? [] : $request->input('tags'));

return redirect()

->route('document-data')

->with('info', 'Документ был добавлен, c названием: ' . $request->input('name'));

}

public function allData() {

$tags = Tag::all();

$Documents = new Documents();

$Documents = Documents::orderBy('created_at', 'desc')->paginate(5);

return view ('reglaments', ['data' ]);

}

public function ShowOneDocument($id) {

$tags = Tag::all();

$Documents = new Documents();

return view ('one-reglament', ['data' ]);

}

public function UpdateDocument($id) {

if (!Auth::check()) {

return redirect()->back();

}

$tags = Tag::all();

$Documents = new Documents();

return view ('update-reglament', ['data' ], ['tags' ]);

}

public function UpdateDocumentSubmit($id, DocumentsRequest $request)

{

if (!Auth::check()) {

return redirect()->back();

}

$Documents = Documents::find($id);

//проверка владельца

if (gate::denies('update-document', $Documents)) {

return redirect()->back()->with('fail', 'Документ создан другим пользователем');

}//конец проверки

$Documents->name = $request->input('name');

$Documents->message = $request->input('message');

$Documents->document_tags = $request->input('document_tags');

$Documents->save();

//$Documents->tags()->attach($request->input('tags') === null ? [] : $request->input('tags') );

$Documents->tags()->sync($request->input('tags') === null ? [] : $request->input('tags'));

return redirect()

->route('document-data-one', $id)

->with('success', 'Документ успешно изменен');

}

public function DocumentDelete($id)

{

if (!Auth::check()) {

return redirect()->back();

}

//Documents::find($id)->tags()->detach->delete();

//$Documents->tags()->detach();

$Documents = Documents::find($id);

//проерка на владельца документа

if (gate::denies('update-document', $Documents)) {

return redirect()->back()->with('fail', 'Документ создан другим пользователем');

}

//конец проверки

$Documents->tags()->detach();

$Documents->delete();

return redirect()->route('document-data')->with('success', 'Документ успешно удален');

}

}

маршруты

use Illuminate\Support\Facades\Route;

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Web Routes

|--------------------------------------------------------------------------

|

| Here is where you can register web routes for your application. These

| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which

| contains the "web" middleware group. Now create something great!

|

*/

// основные страницы

Route::get('/', function () {

return view('layout.main');

})->name('main');

/*Route::get('/reglaments', function () {

return view('reglaments');

})->name('reglaments');*/

//создать документ

Route::get('/create-reglament', function () {

return view('create-reglament');

})->name('create-document');

//ставим префикс reglaments перед всеми маршрутами - функция

Route::group(['prefix' ], function() {

//один документ

Route::get('/{id}', [

'uses' ]);

//операции с документами

Route::get('/{id}/update', [

'uses' ]);

Route::post('/{id}/update', [

'uses' ]);

Route::get('/{id}/delete', [

'uses' ]);

});

//конец функции

//вывод документов

Route::get('/reglaments', [

'uses' ]);

//маршрут создать документ

Route::post('/reglaments/submit', [

'uses' ]);

Auth::routes();

Route::post('login', [

'uses' ]);