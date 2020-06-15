Ищем разработчика для доработки сайта (PHP, CodeIgniter, JavaScript, SOAP, MySQL, Bootstrap). Нужно организовать клиента для SOAP-сервиса (ссылка и описание ниже). "Черновик" клиента на нашем сайте уже есть, но заброшен. Нужно или дописать или сделать с ...
Увеличить скорость сайта MODX EVO
Добрый день
Сайт profimaster.net
Нужно увеличить скорость загрузки по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fprofimaster.net%2F
Минимум по 60 сделать нужно
Постоплата рублями 2000 руб
Заявки фрилансеров
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