Увеличить скорость сайта MODX EVO

Ищем разработчика для доработки сайта (PHP, CodeIgniter, JavaScript, SOAP, MySQL, Bootstrap). Нужно организовать клиента для SOAP-сервиса (ссылка и описание ниже). "Черновик" клиента на нашем сайте уже есть, но заброшен. Нужно или дописать или сделать с ...