Добработка сайта. Реализовать две функции: отправка видео, делать скри

На сайте пользователь может войти в личный кабинет.

Какой функционал необходим -

1.Функция "скриншот Windows экрана" с сайта.

добавить кнопку на странице в кабинете пользователя и при нажатии кнопки должна вызываться функция, которая каждые 5 секунд делает скриншот Windows экрана пользователя и сохраняет на сервере.

2. Отправка видео сообщения.

Есть форма :aimodify.com/d/youtube/UC...

При нажатии на кнопку "Donate", текст отправляется на стрим игроку с помощью

aimodify.com/widgets/aler...

Необходимо чтобы по кнопке donate отправилось видео и воспроизводилось на на виджете.

Сайт использует framework Laravel

Сайт разработка на основе github.com/JsonDeveloper/...

Укажите пожалуйста стоимость и сроки. Сделка будет проводится как безопасная

Если есть вопросы, задавайте.