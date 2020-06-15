Добработка сайта. Реализовать две функции: отправка видео, делать скри

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На сайте пользователь может войти в личный кабинет.

Какой функционал необходим -

1.Функция "скриншот Windows экрана" с сайта.

           добавить кнопку на странице в кабинете пользователя и при нажатии кнопки должна вызываться функция, которая каждые 5 секунд делает скриншот Windows экрана пользователя и сохраняет на сервере. 

2. Отправка видео сообщения.

     Есть форма :aimodify.com/d/youtube/UC...

     При нажатии на кнопку "Donate", текст отправляется на стрим игроку с помощью 

     aimodify.com/widgets/aler...

     Необходимо чтобы по кнопке donate отправилось видео и воспроизводилось на на виджете.  

Сайт использует framework  Laravel

Сайт разработка на основе github.com/JsonDeveloper/...

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Laravel
5 лет назад
andrew_harp
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