Full stuck доделка калькулятора со знанием vuejs

Привет

По срокам 1 неделя

нужен full stuck программист

со знанием vuejs

Видео объясняющее что нужно ( визуал сделан, но бэкенда нет, нужно его воспроизвести, так как старый программер пропал)

https://drive.google.com/drive/folders/1EIXfcVdQHPTq6k_3VjPA_mP_4l4UDm0W?usp=sharing

Жду ваших предложений по ценам или вопросы

На данный момент уже есть - админка https://zhirgotrash.github.io/ ( без бекенда, алогритмы работают, но наш программист текущий пропал как 1 месяц уже - так бывает)

и внешняя часть - http://test20.startnova.ru/calcpage/