Срочно нужны верстальщики
Программирование
1. Программирование аналогичнопредоставленному сайту на PHP FRAMEWORK LARAVEL (посадка вёрстки на готовую
админку)Функционалготовой админки (разделы): · Настройки(в том числе готова интеграция с платежными системами) · Разделысайта· Категории· Стадионы· Мероприятия· Заказы· Сотрудники· Промокоды· Корпоративныезаявки· Новости· ШаблоныДругимисловами – админка должна функционироватьтак же, как это делается в предоставленном идентичном сайте
«Дописать» три недостающих раздела: · Контакты· Парковка(необходимо добавить возможность покупки парковки из нового раздела «ПАРКОВКА»
которого не существовало на «сайте-примере») – пример похожего сайта с
действующим фукнционалом покупки парковки предоставим)· Языка- Предложить вариант раздела (будет 2 языка рус + англ, необходимо, чтоб любой
заголовок, любой текст можно было подредактировать вручную из админки, сейчас
же на действующем предоставленном сайте нет этого раздела)
бюджет 15000 руб
Заявки фрилансеров
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