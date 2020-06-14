Программирование

$216
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок908 просмотров

1.     Программирование аналогичнопредоставленному сайту на PHP FRAMEWORK LARAVEL (посадка вёрстки на готовую

админку)Функционалготовой админки (разделы): ·       Настройки(в том числе готова интеграция с платежными системами) ·       Разделысайта·       Категории·       Стадионы·       Мероприятия·       Заказы·       Сотрудники·       Промокоды·       Корпоративныезаявки·       Новости·       ШаблоныДругимисловами – админка должна функционироватьтак же, как это делается в предоставленном идентичном сайте

«Дописать» три недостающих раздела: ·       Контакты·       Парковка(необходимо добавить возможность покупки парковки из нового раздела «ПАРКОВКА»

которого не существовало на «сайте-примере») – пример похожего сайта с

действующим фукнционалом покупки парковки предоставим)·       Языка- Предложить вариант раздела (будет 2 языка рус + англ, необходимо, чтоб любой

заголовок, любой текст можно было подредактировать вручную из админки, сейчас

же на действующем предоставленном сайте нет этого раздела) 

бюджет 15000 руб

LaravelPHP
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