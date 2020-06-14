Парсер exist.ru

Добрый день. Нашел в поиске что вы уже делали такую задачу, хотел узнать можно ли реализовать ее сейчас , сколько денег будет стоить и какие сроки выполнения?

нужна реализация с вкладкой для прокси, в идеале вставит апи ссылку чтобы парсер сам брал прокси с сайта,либо окно куда можно загрузить их руками .

от парсера нужно чтобы он по файлу хл парсил цены и сроки поставки с сайта, записывал в отдельный хл файл, мне интересно первые 5 строк на сайте (цена количество срок поставки)

если можно сделать чтобы он реализовывал сразу расчет цены на сайте и в нашем файле .

пример прикрепляю во вложении.