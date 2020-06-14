Парсер exist.ru

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Закрытнет заявок128 просмотров

Добрый день. Нашел в поиске что вы уже делали такую задачу, хотел узнать можно ли реализовать ее сейчас , сколько денег будет стоить и какие сроки выполнения? 

нужна реализация с вкладкой для прокси, в идеале вставит апи ссылку чтобы парсер сам брал прокси с сайта,либо окно куда можно загрузить их руками .

от парсера нужно чтобы он по файлу хл парсил цены и сроки поставки с сайта, записывал в отдельный хл файл, мне интересно первые 5 строк на сайте (цена количество срок поставки) 

если можно сделать чтобы он реализовывал сразу расчет цены на сайте и в нашем файле . 

пример прикрепляю во вложении.

5 лет назад
guest_15921381097357
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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