Посадить верстку на WP сегодня

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок841 просмотр

Есть готовая верстка сайта, нужно посадить её на wordpress сегодня

https://bravo.mp3mus.ru/index.html - сама верстка 

WordPress
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