Посадить верстку на WP сегодня

Здравствуйте, у нас имеется баг в регистрации, т.е. после регистрации пользователя если зайти обратно на страницу регистрации и начать кликать скриптом по кнопке «Зарегистрироваться», то начнётся сильная нагрузка на сервер через любых админских аккаунтов. Т.е. ...