Передача данных из форм + интеграция платёжной системы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки863 просмотра

Требуется организовать передачу данных с формы на сайте в базу

По апи в юнисендер

Подключить рассылку смс

Подключить платёжную систему

ТЗ написал, пришлю кандидатам

5 лет назад
faermark
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
33 года
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Был
5 лет назад
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Дмитрий
 
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Николай
 
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