Доделать сайт на волдпресс

https://bamperasamara.ru/

Ошибки:1)Добавить favicon2)В мобильной версии криво расположен номер телефона(не по центру)3)Фотографии некоторых товаров то без фона, то с прозрачным фоном(я сделаю все фото без фона, чтобы все было в едином стиле)4)Нет политики конфидициальности(Нет политики конфиденциальности штраф: для ИП — от 5000 до 10 000 рублей, для ООО — от 15 000 до 30 000 рублей.Так что лучше сделать)5)Оптимизирвоать фото товаров(Иногда фото загружаются, а иногда нет. Это нужно для сео оптимизации и для доверия пользователей)6)У большинства товаров нет фото7)Некоторые кнопки на английском языке(Например, кнопка "Send" и "Continue Shopping", "Delete all" и тд)8)Лента комментариев не работает(Пишет ошибка 404)9)Лента записей тоже(Выдает html код)10)Cайт использует старую версию PHP, нужно ее обновить для безопасности 11)REST API выдал ошибку(REST API — один из способов коммуникации WordPress и других приложений с сервером. К примеру, экран редактора блоков использует его для отображения и сохранения ваших записей и страниц.)12)Сайт не смог выполнить петлевой запрос("Петлевой запрос к вашему сайту не удался. Возможности, зависящие от его работоспособности, не могут работать так, как должны")13)Есть неактивные плагины(Checkout Field Editor for WooCommerce, Polylang for WooCommerce, Product Options for WooCommerce, Weglot Translate, WooCommerce Admin) 14)Надо обновленить данные Elementor15)Нет мета тегов у товаров( Нужно для сео оптимизации)

Форма обратной связи вайбер ватсапСсылка на группу в контакте и инстаграммФорма оплаты замороченнаяКорзина не работаетТолкомПоиск в шапке не работает