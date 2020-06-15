Backend разработчик на Bitrix

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок777 просмотров

Требуется разработать сайт на Bitrix по продаже кальянной продукции с приобретением ежемесячной подписки с автопродлением и без нее. Интеграция остатков, цен и CRM Мой Склад. Нужно предоставлять еженедельные отчеты и составить план реализации проекта. Краткая информация о проекте в файле, также некоторые готовые страницы по верстке. Все остальные вопросы обсуждаются индивидуально. БС или оплата на РС по договору.

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