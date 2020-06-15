Создать простой шаблон для WordPress

Добрый день Сайт profimaster.net Нужно увеличить скорость загрузки по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fprofimaster.net%2F Минимум по 60 сделать нужно Постоплата рублями 2000 руб
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