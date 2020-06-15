Настройка раздела регистрации, заказа и оплаты на сайте vzhyk.com

Сайт vzhyk.com построен на joomla 2.5.

Нужно настроить раздел регистрации новых пользователей и заказа на сайте. А именно:

- нет капчи;

- не приходит письмо на почту для подтверждения регистрации;

- при выборе страны Украина нельзя выбрать свою область и город;

- при попытке восстановить пароль запрашивает, но не отображает капчу;

- поставить способы доставки и оплаты, подключить мой liqpay - купил плагин для джумла 3.0, а также ликпей даёт свой код для встройки;

- внести условия обслуживания;

- другие мелочи, возможно, чтобы клиент мог свободно сделать заказ через сайт.