Настройка раздела регистрации, заказа и оплаты на сайте vzhyk.com

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки718 просмотров

Сайт vzhyk.com построен на joomla 2.5.

Нужно настроить раздел регистрации новых пользователей и заказа на сайте. А именно:

- нет капчи;

- не приходит письмо на почту для подтверждения регистрации;

- при выборе страны Украина нельзя выбрать свою область и город;

- при попытке восстановить пароль запрашивает, но не отображает капчу;

- поставить способы доставки и оплаты, подключить мой liqpay - купил плагин для джумла 3.0, а также ликпей даёт свой код для встройки;

- внести условия обслуживания;

- другие мелочи, возможно, чтобы клиент мог свободно сделать заказ через сайт.

Joomla
5 лет назад
guest_15896565490836
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