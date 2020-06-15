Уменьшить нагрузку js скрипта на ЦП

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Закрыт1 заявка615 просмотров

сверстали страницу с фоновой анимацией

https://hudson8811.github.io/air-helper/

но как то она грузит процессор через чур, и броузер напрягается, может где то зациклено или еще что-то..хотя вроде простая.

нужно решение чтобы по загрузке ЦП была как статика, без перегрузов компа

JavaScript
5 лет назад
romancolorado
Роман 
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Дмитрий
 
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