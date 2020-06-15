Профессионально сделать верстку на vue.js (не для новичков)

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Закрыт4 заявки701 просмотр

Есть макет в figma

Верстка должна быть адаптивной, по всем современным правилам, с разметкой и оптимальной скоростью загрузки

Обязательно подписание NDA

Если можете так же посадить верстку на Laravel (в уже существующий код) будет плюсом

FigmaLaravelVue.js
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