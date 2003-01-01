Создать бота с формой в телеграм. По срокам 1 день. Подробности какая должна быть форма скину тому кто возьмётся за задание.
Оптимизировать сайт на deer.io
Здравствуйте, нужна оптимизация сайта-интернет магазина цифровых товаров на платформе deer.is для того чтобы поднять его в поиске
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
На Php 7.2 надо написать парсер финансовых отчетов компаний с сайта macrotrends.net. Надо спарсить информацию по 20 компаниям со следующими тикерами (тикеры нужно добавить в существующую таблицу Companies): 1. ...Завершен4 года назад
- $150
Настройка парсера – стоимость предлагайте Есть парсер на друпал. Его задача – парсит товары с сайта smartcode___ точка ___ ру и куда то отправляет данные ) куда бог его знает. Далее 2 сайт ...Завершен5 лет назад
Доброго времени суток. Надо создать программу в php или на другом языке. Программа должна работать на сервере apache. Брать данные из xml onix 3.0 и заливать в базу данных mysql. При этом ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток! Есть готовая верстка интернет магазина. Она включает в себя: 1. Главная страница 2. Каталог (с фильтром товаров которым должна тоже быть с возможностью настройки из под ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужна база ютуб-блоггеров. Готов купить готовую и парсинг свежейВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Сайт vzhyk.com построен на joomla 2.5. Нужно настроить раздел регистрации новых пользователей и заказа на сайте. А именно: - нет капчи; - не приходит письмо на почту для подтверждения регистрации; - при выборе ...Закрыт5 лет назад
Необходимо написать бота который будет автоматически добавлять туры от оператора tez tour Примерный алгоритм работы: В кабинете на портале есть "Автоимпорт" туров: 1)вводим название отеля 2)диапазон дат ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть макет в figma Верстка должна быть адаптивной, по всем современным правилам, с разметкой и оптимальной скоростью загрузки Обязательно подписание NDA Если можете так же посадить верстку на Laravel (в уже существующий ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад