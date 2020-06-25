Здравствуйте, нужна оптимизация сайта-интернет магазина цифровых товаров на платформе deer.is для того чтобы поднять его в поиске
Геоопределение и выбор города
Здравствуйте.
Сейчас есть федеральная сеть по РФ в разных городах. Сейчас сайты размещены на поддоменах.
Примеры
Необходимо сделать мультилендниг на одном домене avtoreborn.ru
1) При заходе пользователя должен определяться его город и подгружаться его данные (город, адрес, телефон, режим работы, виджет вк). Так же у каждого города есть свой контакт для отправки смс и свой емайл, свой ид метрики. Остальные элементы по идее одинаковы у всех. Это данные должны правиться в каком-то нормально виде (может быть CSV или из бд)
2) Нужно выводить всплывашку в стиле "Мы правильно определили ваш город? Ваш город Тюмень?" Да/Нет. Если человек нажимает на Нет, предложить ему список городов существующих на выбор и тоже во всплывающем окне том же.
Сайты без CMS на php без базы данных.
Жду ваши предложения по вашему видению реализации, цены и сроки!
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