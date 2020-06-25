Геоопределение и выбор города

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки742 просмотра

Здравствуйте.

Сейчас есть федеральная сеть по РФ в разных городах. Сейчас сайты размещены на поддоменах.

Примеры

https://tyumen.avtoreborn.ru/

https://ufa.avtoreborn.ru/

Необходимо сделать мультилендниг на одном домене avtoreborn.ru

1) При заходе пользователя должен определяться его город и подгружаться его данные (город, адрес, телефон, режим работы, виджет вк). Так же у каждого города есть свой контакт для отправки смс и свой емайл, свой ид метрики. Остальные элементы по идее одинаковы у всех. Это данные должны правиться в каком-то нормально виде (может быть CSV или из бд)

2) Нужно выводить всплывашку в стиле "Мы правильно определили ваш город? Ваш город Тюмень?" Да/Нет. Если человек нажимает на Нет, предложить ему список городов существующих на выбор и тоже во всплывающем окне том же.

Сайты без CMS на php без базы данных.

Жду ваши предложения по вашему видению реализации, цены и сроки!

PHP
5 лет назад
senutaka
Виталий 
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Выбранный исполнитель

agmsk
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