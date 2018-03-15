Необходимо оптимизировать все страницы сайта [url=https://kyiv.gallery/]https://kyiv.gallery/[/url] [list][*]вывести показатели в зеленую зону на мобильном: FCP, TBT, TTI, LCP, CLS;[*]настроить preload для статики;[*]отложить сторонние скрипты;[*]оптимизировать подключение шрифтов;[*]уменьшить время ответа сервера;[*]оптимизировать CSS;[*]оптимизировать JS;[*]сжать изображения;[*]оптимизировать код magiczoom на страницах ...
В Киевской галерее можно купить картины маслом и скульптуры. Современная живопись, скульптура, графика
- $150Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо оптимизировать страницы сайта [url=https://kyiv.gallery/]https://kyiv.gallery/[/url] и вывести показатели в зеленую зону. Cumulative Layout Shift (CLS) - этот показатель самый важный, так как находится в красной зоне, менее приоритные, но тоже важные Largest Contentful Paint (LCP), ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо оптимизировать страницы сайта https://kyiv.gallery/ и вывести показателив зеленую зону. Cumulative Layout Shift (CLS) - этот показатель самый важный, так как находится в красной зоне, менее приоритные, но тоже важные Largest Contentful Paint (LCP), First ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $60
Доработать два файла .js которые созданы для автоматизации работы менеджеров Оба файла на +\- 300 строк для работы на сайте Brax Вот пример куска кода, там достаточно все просто единственная сложность множественные условия, которые должны выполняться: [code] // ...Завершен4 года назад
Работа комплексная css + php Сайт на laravel + magictoolbox (отображение изображений в товаре) Стандартный набор оптимизации скорости работы сайта, конечно часть работ проделана (десктоп почти весь имеет показатели 90+), но еще многое осталось по мобильным. Цель ...Закрыт3 года назад
Работа комплексная css + php Сайт на laravel + magictoolbox (отображение изображений в товаре) Стандартный набор оптимизации скорости работы сайта, конечно часть работ проделана (десктоп почти весь имеет показатели 90+), но еще многое осталось по мобильным. Цель ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо оптимизировать запросы сайта [url=https://kyiv.gallery/]KyivGallery[/url] для ускорения работы сайта. Прикрепил анализ медленных запросов в изображении. 1. Общий анализ 2. Оптимизация top, medium, tail запросов 3. Кеширование запросов (если настроено плохо) Много запросов это сортировки и запросы к нескольким категориям картин ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо исправить поиск на сайте c Wordpress. Сейчас поиск осуществляется по названию товара и описанию. Нужно добавить чтобы поиск происходил и по id товара, не по sku, а именно по id, например - 12016 или 10609. Id ...Завершен5 лет назад
1. Починить отображение изображений Используется плагин alidropship и картинки подятиваются с сайта aliexpress. Под разными устройствами поломаны разные картинки. Вот пример продукта: https://ferler.com/product/10609/oversized-asymmetrical-striped-shirt-dress При определенном разрешении (увеличьте или уменьшите размер экрана для воспроизведения ошибки) сайт отдает изображение, которое прописано ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $100
Здравствуйте, Нужно сделать логотип для онлайн галереи картин. Текущий сайт и логотип - https://kyiv.gallery/ Новый дизайн сайта в прикрепленном файле new_design.jpg Прикреплено также два архива: like.rar (то что нравится) ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Добрый день Необходимо сверстать 7 страниц интернет магазина + 404 страницу в разрешениях: 320-640-1000-1280-1600 px Для ознакомления - https://www.dropbox.com/s/hpszpjyuyrufnko/small.rar?dl=0 HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, SVG и т.д. все современные решения для того чтобы все коды были семантичны и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Разработать новую концепцию дизайна главной страницы, на основании рабочей версии сайта (файл - 0. Home), но в современном стиле минимализма. В дизайне должно всё гармонично сочитаться, использоваться современные шрифты и современные тенденции дизайна. Желательный дополнительный ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт написан на PHP, нет никакой CMS Согласно ТЗ, ниже описание вкратце: Доработка поле базы и вывод и в админку и в фронтенд Небольшие баги с отображением изображений Изменение сайта с page.html на /page/ Доработка мультиязычности (+1 язык и смена ...Завершен6 лет назад
- $30
[b]Что есть[/b]: [list][*]Сайт на joomla 3.4.6[*]Все статьи отображаются через компонент k2[*]В каждой конкретной статье текст разбит на подстраницы с помощью плагина pagebreakmyjspace[/list][b]Что нужно сделать[/b]: Отображать определенный модуль k2 (в каждой статье указано что он отображается), например, код ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Разработать скрипт, который будет в параллельном режиме сверять список xls, xslx (csv) с базой данных сайта, но не напрямую, а через специальную форму. Все детали в ТЗЗакрыт10 лет назад
- $50
Разработать скрипт, который будет в параллельном режиме сверять список xls,xslx (csv) с базой данных сайта, но не напрямую, а через специальную форму. Все детали в ТЗЗакрыт10 лет назад
- $1000
*20 дней на проект максимум *найти решения для существующих правок на базе joomla 1.5 (перенос на joomla 2.5, создание сайта на другом фреймворке, добавлений к2, virtuemart или где вы там еще эксперты не рассматривается) *программист занимается только ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $500
Joomla 1.5. Правки без упоминания сайта и картинок прикреплены. Оригинальные правки (количество пунктов и 90% текста то же) вышлю тем, кто будет реальным кандидатом на выполнение проекта. Убрал все ссылки, чтобы не афишировать проект. Работа и оплата ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $300
Joomla 1.5. Урезанные правки прикреплены, более полные правки вышлю тем, кто будет реальным кандидатом на выполнение проекта. Работа и оплата поэтапная. Критично выполнить проект в срок (до 7 дней).Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $70
1. Переделать поиск с установленного модуля mod_rokajaxsearch который подтягивает результаты по ходу, на стандартный поиск, - ввел запрос - нажал поиск - получил результат на отдельной странице. Сейчас эта функция соответствует кнопке в результатах ...Завершен11 лет назад