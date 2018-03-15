jokerk

Дмитрий jokerk

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

В Киевской галерее можно купить картины маслом и скульптуры. Современная живопись, скульптура, графика

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$65
выплачено фрилансерам
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безопасных платежей

  • Ускорение сайта. Зеленая зона FCP, TBT, TTI, LCP, CLS Оптимизация кода

    $150

    Необходимо оптимизировать все страницы сайта [url=https://kyiv.gallery/]https://kyiv.gallery/[/url] [list][*]вывести показатели в зеленую зону на мобильном: FCP, TBT, TTI, LCP, CLS;[*]настроить preload для статики;[*]отложить сторонние скрипты;[*]оптимизировать подключение шрифтов;[*]уменьшить время ответа сервера;[*]оптимизировать CSS;[*]оптимизировать JS;[*]сжать изображения;[*]оптимизировать код magiczoom на страницах ...

    LaravelCSS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Вывести показатели FID, LCP, CLS в зеленую зону

    Необходимо оптимизировать страницы сайта [url=https://kyiv.gallery/]https://kyiv.gallery/[/url] и вывести показатели в зеленую зону. Cumulative Layout Shift (CLS) - этот показатель самый важный, так как находится в красной зоне, менее приоритные, но тоже важные Largest Contentful Paint (LCP), ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Вывести показатели FID, LCP, CLS в зеленую зону

    Необходимо оптимизировать страницы сайта https://kyiv.gallery/ и вывести показателив зеленую зону. Cumulative Layout Shift (CLS) - этот показатель самый важный, так как находится в красной зоне, менее приоритные, но тоже важные Largest Contentful Paint (LCP), First ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Правка .js для Tampermonkey

    $60

    Доработать два файла .js которые созданы для автоматизации работы менеджеров Оба файла на +\- 300 строк для работы на сайте Brax Вот пример куска кода, там достаточно все просто единственная сложность множественные условия, которые должны выполняться: [code]        // ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Оптимизация скорости загрузки и доработка верстки

    Работа комплексная css + php Сайт на laravel + magictoolbox (отображение изображений в товаре) Стандартный набор оптимизации скорости работы сайта, конечно часть работ проделана (десктоп почти весь имеет показатели 90+), но еще многое осталось по мобильным. Цель ...

    PHPJavascriptLaravelCSS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Правка всех страниц сайта по PageSpeed Insights

    Работа комплексная css + php Сайт на laravel + magictoolbox (отображение изображений в товаре) Стандартный набор оптимизации скорости работы сайта, конечно часть работ проделана (десктоп почти весь имеет показатели 90+), но еще многое осталось по мобильным. Цель ...

    PHPJavascriptLaravelCSS
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизация запросов mysql

    Необходимо оптимизировать запросы сайта [url=https://kyiv.gallery/]KyivGallery[/url] для ускорения работы сайта. Прикрепил анализ медленных запросов в изображении. 1. Общий анализ 2. Оптимизация top, medium, tail запросов 3. Кеширование запросов (если настроено плохо) Много запросов это сортировки и запросы к нескольким категориям картин ...

    MySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправление поиска на сайте

    Необходимо исправить поиск на сайте c Wordpress. Сейчас поиск осуществляется по названию товара и описанию. Нужно добавить чтобы поиск происходил и по id товара, не по sku, а именно по id, например - 12016 или 10609. Id ...

    WordPressMySQLСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Исправить шаблон на Wordpress

    1. Починить отображение изображений Используется плагин alidropship и картинки подятиваются с сайта aliexpress. Под разными устройствами поломаны разные картинки. Вот пример продукта: https://ferler.com/product/10609/oversized-asymmetrical-striped-shirt-dress При определенном разрешении (увеличьте или уменьшите размер экрана для воспроизведения ошибки) сайт отдает изображение, которое прописано ...

    WordPressWooCommerce
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип для онлайн галереи картин

    $100

    Здравствуйте, Нужно сделать логотип для онлайн галереи картин. Текущий сайт и логотип - https://kyiv.gallery/ Новый дизайн сайта в прикрепленном файле new_design.jpg Прикреплено также два архива: like.rar (то что нравится) ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Адаптивная верстка интернет магазина - 7 полноценных страниц + 404

    Добрый день Необходимо сверстать 7 страниц интернет магазина + 404 страницу в разрешениях: 320-640-1000-1280-1600 px Для ознакомления - https://www.dropbox.com/s/hpszpjyuyrufnko/small.rar?dl=0 HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, SVG и т.д. все современные решения для того чтобы все коды были семантичны и ...

    JavascriptAndroidHTMLiOSjQueryAjax
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта онлайн галереи картин

    Разработать новую концепцию дизайна главной страницы, на основании рабочей версии сайта (файл - 0. Home), но в современном стиле минимализма. В дизайне должно всё гармонично сочитаться, использоваться современные шрифты и современные тенденции дизайна. Желательный дополнительный ...

    HTMLjQueryДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка интернет магазина по ТЗ

    Сайт написан на PHP, нет никакой CMS Согласно ТЗ, ниже описание вкратце: Доработка поле базы и вывод и в админку и в фронтенд Небольшие баги с отображением изображений Изменение сайта с page.html на /page/ Доработка мультиязычности (+1 язык и смена ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Отображение плагина из компонента k2 на 2-й и др. страницах (joomla)

    $30

    [b]Что есть[/b]: [list][*]Сайт на joomla 3.4.6[*]Все статьи отображаются через компонент k2[*]В каждой конкретной статье текст разбит на подстраницы с помощью плагина pagebreakmyjspace[/list][b]Что нужно сделать[/b]: Отображать определенный модуль k2 (в каждой статье указано что он отображается), например, код ...

    PHPJoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правки по сайту на Joomla 1.5

    $1000

    *20 дней на проект максимум *найти решения для существующих правок на базе joomla 1.5 (перенос на joomla 2.5, создание сайта на другом фреймворке, добавлений к2, virtuemart или где вы там еще эксперты не рассматривается) *программист занимается только ...

    JoomlaVirtuemartСайт на JoomlaПравки на сайт
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правки в админ.панели и фронтенде сайта (Joomla)

    $500

    Joomla 1.5. Правки без упоминания сайта и картинок прикреплены. Оригинальные правки (количество пунктов и 90% текста то же) вышлю тем, кто будет реальным кандидатом на выполнение проекта. Убрал все ссылки, чтобы не афишировать проект. Работа и оплата ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правки в админ.панели и фронтенде сайта (Joomla)

    $300

    Joomla 1.5. Урезанные правки прикреплены, более полные правки вышлю тем, кто будет реальным кандидатом на выполнение проекта. Работа и оплата поэтапная. Критично выполнить проект в срок (до 7 дней).

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать поиск на сайте Joomla 1.5.18

    $70

    1. Переделать поиск с установленного модуля mod_rokajaxsearch который подтягивает результаты по ходу, на стандартный поиск, - ввел запрос - нажал поиск - получил результат на отдельной странице. Сейчас эта функция соответствует кнопке в результатах ...

    JoomlaСтатьи для сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
sybille
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$65
10 баллов
3 года назад
Вывести показатели FID, LCP, CLS в зеленую зону
...
Отказ фрилансера по личным причинам
Ответный отзыв
Savain
Даниил 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Правка .js для Tampermonkey
Очень комфортная работа. Четкая постановка задачи и пояснения по выполнению. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству
Даниил прекрасный исполнитель. Старательно и быстро сделал все правки. Рекомендую
Ответный отзыв
im1
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Исправление поиска на сайте
Приятно сотрудничать с таким заказчиком.
Профессиональный подход к работе. Быстрое решение задачи.
Ответный отзыв
prixodik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$550
10 баллов
6 лет назад
Адаптивная верстка интернет магазина - 7 полноценных страниц + 404
Было приятно сотрудничать. Все отлично. Рекомендую.
Спасибо за проделанную работу. Прекрасное исполнение всех поставленных задач и возникших правок. Цена намного приятнее чем у ТОП-10 верстальщиков. Проект завершен раньше оговоренных сроков. Рекомендую.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$750
10 баллов
6 лет назад
Дизайн главной страницы сайта онлайн галереи картин
Понравилось сотрудничество с Дмитрием и его интересный проект. Отличный заказчик! Предоставил подробное ТЗ, был на связи, все оплатил. Всем рекомендую! До новых встреч :)
Феноменальная скорость и качество работы. Подробно объясняет почему сделал так, а не так, благодаря этому узнал много новых полезных вещей по дизайну. Помогал во всех аспектах и не подвел по срокам, что сейчас крайне редко встречается. Спасибо, Алексей.
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