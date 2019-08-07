Нужно сделать сайт магазин с таким функционалом: 1) фильтры - различные для разных разделов сайта; 2) возможность модератору добавлять и изменять фильтры по мере необходимости; 3) поиск по товарам сайта с всплывающими ...
Правка всех страниц сайта по PageSpeed Insights
Работа комплексная css + php
Сайт на laravel + magictoolbox (отображение изображений в товаре)
Стандартный набор оптимизации скорости работы сайта, конечно часть работ проделана (десктоп почти весь имеет показатели 90+), но еще многое осталось по мобильным. Цель вывести все показатели в зеленую зону и добиться показателей 90+ для компьютеров и мобильных.
1. Оптимизация изображений. Вывод всех изображений в формат WebP. Эффективная
кодировка изображений. Отложенная загрузка скрытых изображений. Настройка подходящего размера изображений. Разобраться с Unable to locate resource (на странице картин и скульптур с доп.изображениями …pictures_large/limg_hwpKJzxYjE.jpg и ошибки "Настройте подходящий размер изображений". Есть 3 изображения мелкое – для картинок маленьких в галерее - bimg_11215.jpg, среднее - mimg_11215.jpg для отображения на самой странце, и крупное limg_11215.jpg, которое вообще отображается если находишься внутри галереи на весь экран и/или когда наводишь зумом на картину, возможно какие-то можно скрыть из этих изображений или подгружать позже? Если правильно настроить отображение, то явно пропадет ошибка: Предотвратите чрезмерную нагрузку на сеть)
2. Удаление неиспользуемого кода CSS (чат *.me-talk.ru и *.talk-me.ru оптимизация невозможна). Устранение ресурсов, блокирующие отображение
3. Настройте показ всего текста во время загрузки веб-шрифтов
4. Сокращение время выполнения кода Javascript. Оптимизация recaptcha
(использовать 1 раз, а не трижды, подгрузка только после отображения
всплывающего окна или блока с кодом каптчи)
5. Минимизация работы в основном потоке
6. Предотвратить чрезмерную нагрузку на сеть
7. Сократить размер структуры DOM
8. Эффективное использования кеша для статических объектов (если есть что-то кроме google-analytics.com и *.me-talk.ru и *.talk-me.ru)
9. Отредактировать загрузку - не нравится, как сделана загрузка сайта, сперва белый экран, потом все
остальное, нужно реализовать с подгрузкой основных элементов
Страницы всех типов:
https://kyiv.gallery 44/90
https://kyiv.gallery/pro-galereiu 56/98
https://kyiv.gallery/oplata-ta-dostavka 60/99
https://kyiv.gallery/polityka-povernennia 61/99
https://kyiv.gallery/kollekcii 57/97
https://kyiv.gallery/kollekcii/lvivski-peizazhi-kartyny-lviv 57/97
https://kyiv.gallery/statii 58/95
https://kyiv.gallery/statii/muzei-suchasnogo-mystetstva-v-sviti-i-ukrainskii-kontekst 56/98
https://kyiv.gallery/search?s=oli 49/83
https://kyiv.gallery/cart 53/96
https://kyiv.gallery/kartyny 49/91
https://kyiv.gallery/kateryna-kulish/kartyna-zahadkove-zhyttia-narodu-10755 41/83
https://kyiv.gallery/skulptury 55/94
https://kyiv.gallery/vasylchenko-andrii/skulptyry-papuhy-128 51/92
https://kyiv.gallery/hudognyki-skulptory 57/89
https://kyiv.gallery/viktor-ivaniv 55/98
Спасибо
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