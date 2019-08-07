Опубликовать отзыв в интернет магазине,

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Закрыт2 заявки155 просмотров

Пришел отзыв в интернет магазин,а на сайте его не видно ,делаю настройку,чтоб его опубликовать  ,вроде все как на сайте Opencat .а отзыва не видно Сайт https://skolaru.ru/ 

6 лет назад
Popkov52
59 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров