Нужно сделать прототип на интернет-магазин на CMS Opencart

Оптимизировать страницы фильтров под посадочные (для НЧ и СЧ ключей). Интернет-магазин на WordPress и WooCommerce. Фильтры на сайте есть, из них надо сформировать статические страницы. 1) при фильтрации должно генерироваться/переадресовываться на посадочную ...