Доработка страниц на сайте на opencart

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Закрыт4 заявки332 просмотра

На сайте опенкарт нужно изменить дизайн на странице прайс листа.  Сделать ее более читабельной. 

Изменить форму оформления заказа товара. 

Сделать выбор других компаний

Изменить способы оплаты

Opencart
6 лет назад
kirillnosovkn
Кирилл 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров