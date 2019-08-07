Нужно сделать сайт магазин с таким функционалом: 1) фильтры - различные для разных разделов сайта; 2) возможность модератору добавлять и изменять фильтры по мере необходимости; 3) поиск по товарам сайта с всплывающими ...
Доработка страниц на сайте на opencart
На сайте опенкарт нужно изменить дизайн на странице прайс листа. Сделать ее более читабельной.
Изменить форму оформления заказа товара.
Сделать выбор других компаний
Изменить способы оплаты
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