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Закрыт6 заявок123 просмотра

Требуется внести изменения в работу сайта artmarat.ru (OCSHOP Версия 1.5.6.3.2). 

1. Убрать некоторые пункты из нижнего меню 

2. Починить регистрацию пользователей на сайте 

3. Подкорректировать выдачу в мобильной версии на главной "Модуль Табы" (или исправить кривизну как сейчас) 

4. Убрать из регистрации и при оформлении товара в корзину лишние поля для заполнения. 

5. Настроить отправку писем с сайта на почту администратора и отбивки о заказах и тд 

6. В карточке товара изменить кнопки поделиться в соцсетях на популярные сегодня

Opencart
6 лет назад
temchenkoelisey
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров