Привожу пару примеров: 1. Для НЕактивных позиции сделать шаблон, в котором: - нет кнопки оформления заказа или положить в корзину - заместо написано "нет в наличии"- ссылка, когда товар был активен ОСТАЕТСЯ ...
OpenCart
Требуется внести изменения в работу сайта artmarat.ru (OCSHOP Версия 1.5.6.3.2).
1. Убрать некоторые пункты из нижнего меню
2. Починить регистрацию пользователей на сайте
3. Подкорректировать выдачу в мобильной версии на главной "Модуль Табы" (или исправить кривизну как сейчас)
4. Убрать из регистрации и при оформлении товара в корзину лишние поля для заполнения.
5. Настроить отправку писем с сайта на почту администратора и отбивки о заказах и тд
6. В карточке товара изменить кнопки поделиться в соцсетях на популярные сегодня
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