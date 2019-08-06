Требуется внести изменения в работу сайта artmarat.ru (OCSHOP Версия 1.5.6.3.2).

1. Убрать некоторые пункты из нижнего меню

2. Починить регистрацию пользователей на сайте

3. Подкорректировать выдачу в мобильной версии на главной "Модуль Табы" (или исправить кривизну как сейчас)

4. Убрать из регистрации и при оформлении товара в корзину лишние поля для заполнения.

5. Настроить отправку писем с сайта на почту администратора и отбивки о заказах и тд

6. В карточке товара изменить кнопки поделиться в соцсетях на популярные сегодня