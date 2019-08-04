Скопировать интрнет-магазин

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Закрыт15 заявок195 просмотров

Сделать аналог интернет-магазина приблизительно на "одну тысячу" товаров. Ссылка на магазин messermeister.ru/ аналог этого сайта   

товары парсить не надо, дизайн-концепт будет (не сильно будет отличаться от существующего) соответственно нужен дизайн верстка и программная часть

6 лет назад
maiborodaandrey
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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