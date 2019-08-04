Необходимо внедрение бонусной реферальной системы в личный кабинет в шаблоне на WebaSyst. У каждого пользователя есть промо-код, которым он делится с друзьями и получает от 5% до 10% кэш-бек от рефералов. Друзья, которые вводят ...
Интеграция retail.crm с Opencart 2.0.1
Нужно настроить корректную выгрузку товаров из сайта в ритейл срм
Чтобы переносилось название,фото, артикул,корректная цена.
В качестве артикула используем UPC
Сейчас артикулы не переноситься и цена не корректна
Переноситься та которая зачеркнутая
И нужно чтобы соответствовали типы доставок:
Самовывоз в Москве – Самовывоз на автозаводской
Самовывоз в Санкт-Петербурге -Главпункт на Камчатской в СПБ
Курьером по Москве и СПб – доставка курьером
Почтой России-Почтой России
сдэк-сдэк
боксберри -боксберри
После реализации необходимо объяснить какие файлы перенести на выделенный сервер,чтобы и там была реализована интеграция с retail.crm
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