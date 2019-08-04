Интеграция retail.crm с Opencart 2.0.1

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Нужно настроить корректную выгрузку товаров из сайта в ритейл срм

Чтобы переносилось название,фото, артикул,корректная цена.

В качестве артикула используем UPC

Сейчас артикулы не переноситься и цена не корректна

Переноситься та которая зачеркнутая

И нужно чтобы соответствовали типы доставок:

Самовывоз в Москве – Самовывоз на автозаводской

Самовывоз в Санкт-Петербурге -Главпункт на Камчатской в СПБ

Курьером по Москве и СПб – доставка курьером

Почтой России-Почтой России

сдэк-сдэк

боксберри -боксберри

После реализации необходимо объяснить какие файлы перенести на выделенный сервер,чтобы и там была реализована интеграция с retail.crm

Opencart
6 лет назад
Intern85
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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