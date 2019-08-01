1. на главной странице магазина shop.tourprom.ru выводим все товары в порядке поступления (новинки) – это будет полный каталог товаров. Изначально выводим первые 10 товаров, а при прокрутке вниз постепенно подгружаем остальные (типа как тут https://www.ivi.ru/movies ...
Программирование на WebaSyst
Необходимо внедрение бонусной реферальной системы в личный кабинет в шаблоне на WebaSyst.
У каждого пользователя есть промо-код, которым он делится с друзьями и получает от 5% до 10% кэш-бек от рефералов. Друзья, которые вводят промо-код получают 200 руб. на счет в баллах.
Прототип страницы находится во вложении.
Ссылка на шаблон интернет-магазина: http://incart.designmyshop.ru/
Заявки фрилансеров
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