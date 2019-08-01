Программирование на WebaSyst

Необходимо внедрение бонусной реферальной системы в личный кабинет в шаблоне на WebaSyst.

У каждого пользователя есть промо-код, которым он делится с друзьями и получает от 5% до 10% кэш-бек от рефералов. Друзья, которые вводят промо-код получают 200 руб. на счет в баллах.

Прототип страницы находится во вложении.

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