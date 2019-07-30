Добавить навигационную цепочку в карточку товара. Webasyst

Товары распределены по обычным категориям и по динамическим категориям. Хлебные крошки из обычных категорий выводятся стандартными средствами shop-script, с ними проблем нет. А вот хлебные крошки из динамических категорий не выводятся вообще, такого функционала нет.

Необходимо в карточке товара вывести дополнительные хлебные крошки из динамических категорий. В результате должно получиться несколько строк с навигационными цепочками.

Например:

Главная – Категория – Подкатегория – Название товара

Главная – Категория фильтр 1 – Подкатегория фильтр 11 – Название товара

Главная – Категория фильтр 2 – Подкатегория фильтр 22 – Название товара

Вложенность категорий может быть любая.

Есть предположение, что нужно написать хелпер, который соберет список динамических категорий, в которые входит данный товар и далее на основе этих данных вывести хлебные крошки в шаблоне карточки товара.

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