Добавить навигационную цепочку в карточку товара. Webasyst

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Товары распределены по обычным категориям и по динамическим категориям. Хлебные крошки из обычных категорий выводятся стандартными средствами shop-script, с ними проблем нет. А вот хлебные крошки из динамических категорий не выводятся вообще, такого функционала нет. 

Необходимо в карточке товара вывести дополнительные хлебные крошки из динамических категорий. В результате должно получиться несколько строк с навигационными цепочками. 

Например: 

Главная – Категория – Подкатегория – Название товара 

Главная – Категория фильтр 1 – Подкатегория фильтр 11 – Название товара 

Главная – Категория фильтр 2 – Подкатегория фильтр 22 – Название товара 

Вложенность категорий может быть любая.

Есть предположение, что нужно написать хелпер, который соберет список динамических категорий, в которые входит данный товар и далее на основе этих данных вывести хлебные крошки в шаблоне карточки товара.

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Webasyst
6 лет назад
bereza1
Андрей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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