Нужно сделать интеграцию с 1С

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки69 просмотров

Нужно на готовый интернет магазин на опенкарт интегрировать 1С.  Модуль 1c с opencart.  1С в облаке.

Перед предложением пишите "хочу на море"

Opencart
6 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров