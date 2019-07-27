Написание модуля интеграции по API для PrestaShop + модуль оплаты Сбер

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок92 просмотра

[table]Задача- Необходимо разработать расширяемый модуль (будут подключаться другие магазины со временем) односторонней синхронизации с интернет-магазинами SimaLand и RCStore по API c возможностью настройки передаваемых данных. Модуль должен выгружать товары с вышеописанных сайтов (из определенных категорий товаров) по заданным параметрам (в настройках модуля), создавать товары на сайте на основе полученной информации и размещать их в соответствующих категориях на сайте (как будет указано в настройках модуля Категория на внешнем сайте = Категория на нашем сайте). 

- Необходимо разработать модуль оплаты заказов онлайн В КРЕДИТ используя API от Сбербанка. Модуль должен выводиться на сайте в качестве дополнительного метода оплаты и переадресовывать покупателя после оформления [/table]

PrestaShop
6 лет назад
derr2018
Михаил 
56 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров