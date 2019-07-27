Переработать модуль или написать новый модуль, Opencart

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Закрыт2 заявки96 просмотров

Необходимо доработать / кастомизировать модуль COPU (Customer Order Product Upload) для ocStore 2.3 – изменить дизайн, добавить функциональность и поля, интегрировать с яндекс.диск, либо написать новый модуль с требуемой функциональностью. 

ocStoreOpencart
6 лет назад
mitya_melnik
Дмитрий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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