Доработки в магазине на opencart 2.3

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Всем привет

Необходимо доработать карточку товара в магазине (верстка+backend)

Доработать оформление заказа

Настроить импорт экспорт товаров из эксель

Подключить к банку (документация в приложении)

almatel.garcom.kz

Остатки товара для импорта  - содержат 4 колонки, товары распределены по складам. Необходимо чтобы на карточке товара отображались склады на которых есть товар

Оформление заказа в доке, как должно выглядеть

В архиве инструкция от банка документация к подключению

Заказ срочный, оплата по факту либо по БС

 

Opencart
6 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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