Доработки в магазине на opencart 2.3

Всем привет

Необходимо доработать карточку товара в магазине (верстка+backend)

Доработать оформление заказа

Настроить импорт экспорт товаров из эксель

Подключить к банку (документация в приложении)

almatel.garcom.kz

Остатки товара для импорта - содержат 4 колонки, товары распределены по складам. Необходимо чтобы на карточке товара отображались склады на которых есть товар

Оформление заказа в доке, как должно выглядеть

В архиве инструкция от банка документация к подключению

Заказ срочный, оплата по факту либо по БС