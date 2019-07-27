Добавить два прайса на сайт, платформа ModX

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Закрыт3 заявки152 просмотра

В наличии два прайса, количество товаров в районе 20тыс, нужно их залить на сайт ygs.com.ua, чтобы структура была как здесь: pulsepad.com.ua, товар выгружен с этого же сайта. 

MODX
6 лет назад
guest_15381271075757
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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